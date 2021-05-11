Волочкова показала лицо таинственного возлюбленного

Анастасия Волочкова отдыхает с возлюбленным на Мальдивах и щедро делится кадрами с райских островов.

Еще в конце апреля экс-прима Большого театра улетела отдыха на Мальдивские острова в компании своего избранника Олега. Артистка пребывает в полном восторге от своего отдыха, великолепной природы и прекрасной компании. Ежедневно она делится с подписчиками своего микроблога множеством красивых кадров. Анастасия Волочкова демонстрирует свои фирменные шпагаты и даже не стесняется фотографироваться в неглиже.

Периодически на снимках балерины мелькает ее таинственный Олег, но в основном мужчина всегда остается за кадром или просто прячет лицо. Анастасия признавалась, что ее возлюбленный не любит публичности, но не раз обещала, что скоро все же покажет его лицо любопытным фолловерам.

Как сообщило издание Paparazzi, на одном из кадров лицо Олега действительно появилось: он стоит с закрытыми глазами в бассейне и держит балерину на высоко поднятых руках. Женщина похвасталась тем, что любимый так носит ее на руках уже девять с половиной месяцев.

Под каждым фото Волочкова получает много негативных комментариев. Танцовщицу обвиняют и в жизни напоказ, и в том, что она платит своему мужчине, и в слишком откровенных фото, которые она себе позволяет, позоря дочь. Недавно Анастасия Волочкова не выдержала и ответила на нападки злопыхателей.