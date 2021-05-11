Собчак взвыла из-за страшной трагедии: Какой ужас

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" телеведущая поделилась подробностями происшествия в гимназии №175 в Казани. Утром в школу ворвался молодой человек и открыл стрельбу, затем в здании прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 13 человек, пострадали 16.
Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций из-за трагедии в Казани. "Какой ужас!" – написала телеведущая. Также в личном блоге артистка опубликовала рассказ очевидца событий, отметив, что слушать это очень страшно.
Стрелка уже задержали правоохранительные органы. Им оказался бывший ученик гимназии. Он окончил школу 4 года назад и поступил в колледж. Молодой человек только в апреле этого года получил разрешение на оружие.
Судя по соцсетям, парень увлекается Counter-Strike. Также незадолго до трагедии юноша завел телеграм-канал, в котором публиковал странные посты. Например, молодой человек называл себя богом и заявлял, что все должны делать только то, что он скажет. 11 мая в его соцсети появилось сообщение, в котором он отметил, что сегодня убьет огромное количество "биомусора" и покончит жизнь самоубийством.
В своем телелеграм-канале Ксения Собчак показала скриншоты отзывов о школе №175, которые начали появляться вскоре после стрельбы. Неизвестные написали множество саркастических комментариев, поблагодарив стрелка за продление майских каникул. "Люди, что с вами", – недоумевает Собчак.
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