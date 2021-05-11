"Роскошное тело": Собчак прилюдно обласкала длинноногую красотку

Ксения Собчак стала приглашенным экспертом шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ" и честно оценила его участниц.

В очередном выпуске популярного шоу 39-летней журналистке пришлось оценивать фигуры молодых красоток. Две участницы проекта "Ты_Топ-модель на ТНТ" – Анна Трегуб и Яна Добролюбова вызвали особенное восхищение знаменитости.

Собчак похвалила роскошное тело Анны и отметила, что давно не видела таких ног, как у нее. Телеведущая даже в шутку высказала желание отрезать эти длиннющие ноги и пришить их себе в том случае, если девушку выгонят с проекта. Что касается Яны, то она в хорошем смысле поразила Ксению своей странностью. По мнению Собчак, это очень важно в модельном бизнесе, так как просто красивых женщин везде много. Супруга Богомолова добавила, что она вообще любит странных, именно поэтому ее любимая актриса – это Тильда Суинтон.

Сама Ксения Собчак не скрывает, что внешне ей далеко до участниц проекта. Журналистка не стесняется говорить о своих недостатках. Она посетовала на то, что пропустила очередь, в которой раздавали такие ноги, как у конкурсанток. В ответ на это Александр Гудков пошутил, что вместо ног Ксении достался язык.

Журналистка, очевидно, согласна с тем, что одной красоты для успеха недостаточно. Ксения Собчак пожелала участницам шоу "Ты_Топ-модель на ТНТ" иметь внутренний огонь, который заставляет глаза блестеть и чувствовать себя королевой на любой фотосессии.