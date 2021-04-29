"Ничего нет от Вани": кривляющаяся дочь Урганта стала похожа на другого человека

Поклонники поставили под сомнение отцовство Ивана Урганта.

Иван Ургант воспитывает четверых детей в браке со второй супругой Натальей Кикнадзе. Старшие сын и дочь родились у Натальи в первом ее браке от бизнесмена Теймураза Куталиа. В 2008 году жена родила Ивану Урганту дочь Нину. В 2015 году у пары родилась еще одна девочка Валерия. Дочери растут копиями своего отца. Он души не чает в них и периодически выкладывает их фотографии в соцсетях.

На днях Иван Ургант опубликовал в своем "Инстаграм" свежее фото младшей наследницы. В кадре девочка предстала с высунутым языком и игриво прищуренными глазами. Было заметно, что девочке нравится музыка, которую она слышит в наушниках. "Гришу слушает", – написал ведущий.

Отметим, что Гриша Ургант – альтер эго Ивана Урганта. С недавних пор ведущий поет под этим псевдонимом. Поклонники сделали массу комплиментов девочке и в шутку написали, что малышка совсем не похожа на Ивана, чем нимало смутили некоторых подписчиков.

"На Гришу и похожа. Ничего нет от Вани. Вылитый Гриша", – написали фолловеры.

Отметим, что Иван Ургант ответственно относится к родительству и считает себя строгим отцом. С детьми Натальи у него сложились отличные отношения. Иногда ведущий позволяет себе прикрикнуть на детей, но потом быстро остывает.