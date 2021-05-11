"Бороться бесполезно": возмущенная Собчак взвыла после секс-скандала

Пласидо Доминго рассказал журналистке, как изменилась его жизнь после громкого конфликта. Она встала на его сторону.

Ксения Собчак взяла интервью у легенды. Она напомнила, что на великого тенора внезапно обрушилась волна обвинений в сексуальных домогательствах, из-за которых он потерял работу в США. Пласидо Доминго рассказал, что ни у одного из них нет доказательств и обоснований. Он никогда бы не навредил ни одной женщине, а также принес бы свои извинения любой, если в какой-то момент она посчитала его поведение не совсем корректным.

Однако ни одна из них не посчитала нужным поговорить с ним. Оперный исполнитель утверждает, что всю свою жизнь исключительно помогал всем и старался не доставлять неудобств. По его словам, эти факты могут подтвердить все его коллеги. К женщинам же у Пласидо Доминго особое отношение.

Он отметил, что у каждого человека есть мать, а значит все происходят от представительниц прекрасного пола. Именно поэтому любое оскорбление женщины он считает недопустимым.

Журналистка подчеркнула, что сегодня у СМИ намного больше власти, чем у суда. "Бороться бесполезно", – грустно произнес великий исполнитель. Он убежден, что сегодня всем важны лишь громкие заголовки, куда выносится все самое скандальное. Так рождаются слухи и домыслы.

Пласидо Доминго рассказал Ксении Собчак, что сейчас может выступать в США везде, кроме оперных театров. Он принял решение оставить оба места работы.