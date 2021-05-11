"Бороться бесполезно": возмущенная Собчак взвыла после секс-скандала

Ксения Собчак взяла интервью у легенды. Она напомнила, что на великого тенора внезапно обрушилась волна обвинений в сексуальных домогательствах, из-за которых он потерял работу в США. Пласидо Доминго рассказал, что ни у одного из них нет доказательств и обоснований. Он никогда бы не навредил ни одной женщине, а также принес бы свои извинения любой, если в какой-то момент она посчитала его поведение не совсем корректным.
Однако ни одна из них не посчитала нужным поговорить с ним. Оперный исполнитель утверждает, что всю свою жизнь исключительно помогал всем и старался не доставлять неудобств. По его словам, эти факты могут подтвердить все его коллеги. К женщинам же у Пласидо Доминго особое отношение.
Он отметил, что у каждого человека есть мать, а значит все происходят от представительниц прекрасного пола. Именно поэтому любое оскорбление женщины он считает недопустимым.
Журналистка подчеркнула, что сегодня у СМИ намного больше власти, чем у суда. "Бороться бесполезно", – грустно произнес великий исполнитель. Он убежден, что сегодня всем важны лишь громкие заголовки, куда выносится все самое скандальное. Так рождаются слухи и домыслы.
Пласидо Доминго рассказал Ксении Собчак, что сейчас может выступать в США везде, кроме оперных театров. Он принял решение оставить оба места работы.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
Проблема з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.ь
Зависть
мир сам знает как себя спасти
когда мир оживёт он превратит в пепел всех
что за желание мир в пепел превратить?
Хочу отдохнуть на юге! 😼
Котейка ищет новую хозяйку
Хочу снять дворец, одеть одежду горничной
А вы знали что нашу землю все метеориты, особенно плохие хотят уничтожить?