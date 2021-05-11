Интимное фото Ковальчук взбудоражило россиян

Юлия Ковальчук нечасто балует поклонников снимками с супругом Алексеем Чумаковым.

В личном блоге экс-участница группы "Блестящие" показала фотографию с возлюбленным. Пара нежно обнимается на фоне цветущей глицинии. По словам артистки, снимок сделан в Таррагоне в Испании. Вероятно, супруги проводят там майские праздники.

"Просто быть рядом... вот такое мое счастье (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – мечтательно подписала фото Юлия Ковальчук. Поклонники с восторгом приняли новый снимок с артистами. Россияне пожелали влюбленным счастья и отметили, что они прекрасно смотрятся вместе.



"Красивые невозможно", "Обожаю эту пару", "Душа радуется глядя на вашу прекрасную пару, Юлечка!", "Чудесно!", "Лучшая и самая Красивая пара", "Берегите друг друга!", "Моя любимая пара! Здоровья и любви Вашей семье!", "Юленька, вам очень повезло с мужем. Будьте счастливы", "Здорово, когда чувства настоящие", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Юлия Ковальчук рассказывала, как обстоят дела в Испании в связи с коронавирусной инфекцией. Звезда заявила, что жители европейских стран до сих не могут свободно перемещаться по городам, так как там действуют жесткие ограничения. Артистка добавила, что в России люди живут в раю, ведь тут сняли уже многие ковидные запреты.