Ковальчук сбежала из Испании: В России, как в раю

Юлия Ковальчук отдохнула в Испании. Вернувшись домой, артистка поняла, чем Россия отличается от Европы.

Проводя время в Испании, Юлия Ковальчук наслаждалась хорошей погодой. Однако она была опечалена тем, что в городах было практически все закрыто из-за пандемии коронавируса. По словам певицы, везде введен комендантский час, рестораны принимают посетителей только до 17:00 и много других ограничений, которые доставляют неудобство.

Ковальчук сочувствует тем, кто живет в европейских странах. Она понимает, что людям уже хочется погулять, полежать на пляже, однако такой возможности пока нет. Юлия отметила, что в России, куда она вернулась с удовольствием, ситуация с коронавирусом гораздо лучше. "Мы здесь живем в раю", – сказала певица, беседуя с корреспондентом издания "Комсомольская правда".

Также супруга Алексея Чумакова не смогла не высказаться о тяжелом финансовом положении артистов во время пандемии. Юлия отметила, что первые месяцы было очень сложно. Она переживала, что осталась без работы, но позже певица расслабилась, поскольку не могла долго испытывать стресс.

Вскоре Юлия Ковальчук вернулась к творчеству, стала писать музыку, общаться с друзьями, готовить еду. Певица призналась, что тогда вдохновения было не много. "Пандемия оказалась непростым временем", – констатировала артистка.