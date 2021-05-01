Стас Пьеха перенес инсульт из-за наркотиков

Наркотическая зависимость едва не погубила Стаса Пьеху.

Накануне телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на "Ютуб" интервью Стаса Пьехи. 40-летний певец рассказал ей о последствиях наркотической зависимости. Он не скрывает, что когда-то употреблял запрещенные вещества и едва не отправился на тот свет. Из-за наркотиков артист перенес микроинсульт.

У Пьехи появилась зависимость из-за недостатка внимания со стороны родных. Также певец слишком многого ожидал от жизни. Артист рассказал, что его бабушка Эдита Станиславовна, которую любят миллионы, говорила: "Будь великим". Стас подсознательно думал, что должен добиться того же, что и знаменитая родственница. "Если я ниже, то говно", – не покидала мысль мужчину.

Во время беседы с Лазаревой Пьеха также вспомнил о тяжелых отношениях с матерью. Родительница не находилась рядом с ним тогда, когда ему это было очень нужно. Будущий певец чувствовал себя одиноким, брошенным.

К 40 годам Стас Пьеха избавился от зависимостей и стал гораздо сильнее. Татьяна Лазарева отметила рассудительность повзрослевшего певца. Мол, с ним интересно беседовать. Она не ожидала, что получит больше удовольствие от общения с артистом.