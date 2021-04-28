"Пришел покуражиться": вылетевший из "Маски" Пьеха никогда не любил шоу

После ухода из шоу "Маска" Стас Пьеха признался, что не любит такой формат передач и мечтает перестать петь попсу.

Участвовавший в шоу "Маска" в костюме Неваляшки Стас Пьеха недавно выбыл из проекта и решил поделиться своим опытом. Оказалось, что музыкант вовсе не является фанатом такого формата, потому что в шоу сравнивают людей, а он терпеть не может любую оценочную систему. При этом он Стас Пьеха уже становился участником нескольких подобных проектов и всегда проявлял себя в них с разных сторон. Шоу "Маска" стало четвертым телепроектом в его личном списке.

В отличие от предыдущих реалити "Маска" дала Пьехе огромные возможности для самореализации. Артист признался, что костюм, под которым его видят зрители, позволял создавать каждый образ с чистого листа и не быть воспринятым через призму сложившегося мнения. Стас намеренно выбрал несколько безликую маску Неваляшки, надеясь воплотить с ее помощью свои рок-н-рольные амбиции и, наконец, уйти от попсы. Однако ему не удалось все, что было задумано. Шоу не подразумевало жесткой альтернативы попсе, музыканту часто напоминали, что передачу смотрят дети, да и далеко не все группы давали свое согласие на исполнение их песен – об этом Пьеха рассказал журналу "Hello".

Тем не менее, артист пришел в проект покуражиться, и это ему вполне удалось. Стас покинул шоу в последнем выпуске, хотя хотел бы еще остаться. Напомним, что артист многих поразил своими способностями и даже сам председатель жюри шоу "Маска" Филипп Киркоров назвал Пьеху потрясающим вокалистом.