"Сладкий!": изголодавшийся Киркоров провел язычком по головке Баскова

Утром 30 апреля состоялась премьера совместного клипа Филиппа Киркорова и Maruv на песню "Комильфо", который за день посмотрели 600 тысяч раз. А потом весь день на центральных каналах шли концерты с участием короля российской эстрады. Яркой точкой первого дня празднования оказалось появление Лучезарного в программе "Вечерний Ургант".
Сюрпризом эфира стал праздничный торт от Николая Баскова. Правда, с ироничной цифрой 58, хотя Киркорову пока только 54 стукнуло. Филипп с января худел, занимался спортом, но все равно с соблазном попробовать друга на вкус не справился.
"Попробуй, вкусный Басков? Расскажи!" — искушал звезду продегустировать лакомство Иван Ургант. "Он очень вкусный! Он такой вкусный, такой сладкий, такой классный, главное, что не приторный! Он настоящий!" – облизывался изголодавшийся Киркоров.
После ведущий предложил угостить "Басковым" всех зрителей в студии. Филипп согласился, но сладкую головку друга с десерта все же снял и оставил себе – он ее и лизал языком, и даже нежно целовал. Сахарную головку Коли Филипп забрал домой.
Ранее в интервью "Дни.ру" певец рассказал, как отметит день рождения, которое перенес на светлое Христово Воскресение. В этот день его звездные друзья соберутся в одном из самых шикарных клубов Москвы. "Мы встретим Пасху, похристосуемся, потом отметим мой рождения, пошумим, а вечером там поставим огромные экраны и будет смотреть финал шоу "Маска" (Киркоров там председательствует в жюри – Прим. ред.), но уже утром на следующий день улетим в Роттердам на "Евровидение" – пояснил исполнитель.
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