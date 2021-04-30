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"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни

"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни

30 апреля Филиппу Киркорову исполнятся 54 года. Корреспондент "Дни.ру" поздравил короля российского шоу-бизнеса и узнал про планы на этот день.
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"На этот день у меня намечена презентация чего-то такого грандиозного и интересного, что даже самому страшно, – улыбается Киркоров. – Меня будет искать вся страна!"

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Но само празднование у Филиппа состоится позже – в день светлого Христова Воскресения, 2 мая. В этот день его звездные друзья соберутся в одном из самых шикарных клубов Москвы. "Мы встретим Пасху, похристосуемся, потом отметим мой рождения, пошумим, а вечером там поставим огромные экраны и будет смотреть финал шоу "Маска" (Киркоров там председательствует в жюри – Прим. ред.), но уже утром на следующий день улетим в Роттердам на "Евровидение" – пояснил исполнитель.

По его словам, будут на столе и пасхальные куличи, и яйца – их он доверит красить своим детям. "Алла-Виктория и Мартин готовят и стихи, и песни – будут выступать на моем дне рождения", – заметил Филипп.

Каждый день рождения Филиппа Киркорова – событие, о котором говорит вся страна. Он продумывает каждую деталь. А на вопрос о том, планирует ли он и в этот раз тематическую вечеринку, певец загадочно ответил: "У меня все жизнь в активе! Вся жизнь тематическая!"

Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Все знают, что мне нужно дарить, поэтом никаких вишлистов (списка желаний – Прим. ред.) я не составляю, – заверил кумир миллионов. – Ведь я артист до мозга костей, мой театр начинается с вешалки. Поэтому все мои знакомые знают, куда идти – можно просто подарить мне что-то из Louis Vuitton (французский дом моды, специализирующийся на производстве сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса "люкс" – Прим. ред.) и не ошибиться с выбором".

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Фото: пресс-служба
Автор: 30 апреля 2021, 09:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

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Гость711182
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Киркоров,- ты позор страны, просто черт!
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