Собчак возмутила поклонников "фото без трусов"

Накануне Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она лежит на камнях возле клиники, облачившись в банный халат. В посте под фото журналистка заговорила о бережном отношении к своему здоровью, которое она и отправилась поправлять в Швейцарию. Однако для разговора об оздоровительных процедурах Ксения Собчак выбрала довольно провокационную позу.
На снимке женщина наполовину распахнула халата, продемонстрировав стройные и длинные ноги вплоть до самого интересного места. В ответ на это телеведущая получила возмущенные комментарии подписчиков:
"Ксюш, обязательно фото без трусов выкладывать?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ахах, какая откровенная, э-э-э, халатность!..)", "Бы...халатик запахнУть", "Халат здесь лишний".
Журналистка не стала отвечать на подобные комментарии. Очевидно, гораздо больше ее задели обвинения в пристрастии к алкоголю и соответствующем одутловатом виде, которые уже появились в Сети ранее. Ксения Собчак подчеркнула, что приехала не в рехаб, просто она старается делать полное обследование организма до появления каких-либо проблем и не поддерживает "дремучее отношение к своему здоровью", которое свойственно многим россиянам.
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