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"Спасибо папе": разъяренная Собчак взвыла из-за травли

"Спасибо папе": разъяренная Собчак взвыла из-за травли

Недавно появились слухи о том, что Ксения Собчак оказалась в клинике для реабилитации. Она сделала признание.
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На днях журналистка предстала перед публикой в белом халате и без макияжа. На нее тут же обрушилась волна негатива. Пользователи отметили опухшее лицо дивы и усталый вид. После злые языки сделали несколько выводов. Некоторые утверждали, что она находится на реабилитации, другие же писали о пагубном пристрастии звезды к алкоголю.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак не выдержала и ответила всем тем, кто начал обвинять ее, не разобравшись в ситуации. Она подчеркнула, что реакция не стала для нее шокирующей, так как другого она и не ждала от недоброжелателей. Журналистка отметила, что подобные высказывания говорят лишь о пренебрежительном отношении пользователей к здоровью.

Звезда сообщила, что думать о состоянии организма стоит вовсе не после наступления тяжелого состояния, а заранее. По ее мнению, именно в таком отношении кроется секрет долгой и счастливой жизни. Именно с такой целью она прибыла в элитную клинику, где были сделаны нашумевшие фотографии.

Однако подписчики и тут нашли к чему придраться. Они указали, что вовсе не у всех есть средства на такие оздоровительные поездки. "С нашими зп Швейцарии не видать как своих ушей", "Кому эти подробности интересны?", "Жаль, что простым людям это недоступно", "Ага, спасибо папе", "А что делать, если не родилась дочкой мэра?", "Зачем Вы постите такое, когда люди сидят и работают?", "Большую роль в оздоровлении играют денежные знаки", "Сколько можно пиариться", – писали они.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 06:05 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

комментарии

Ответить:

Гость697721
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Люди всегда пытаются избавиться от любой грязи.Именно поэтому Собачатина и становится объектом пренебрежения.Мало кого волнует ее денежное состояние.Она грязь,а от грязи всегда становится отвратительно.
ГОСТЬ.
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Почитаешь такие комментарии и создаётся впечатление, что все здесь сидят самые бедные и голодные. Позор!!! Вы хоть сами себя не унижайте до такой степени. Всегда, во все времена были есть и будут те, кто имеет больше денег, ума, красоты, здоровья, способностей и т.д. Читайте все это спокойно. Не плюйтесь ядом.
Я гость
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Может скромнее надо себя вести пока народ не поднял тебя на вилы ?))) Образно говоря конечно.
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