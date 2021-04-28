Собчак вывалила перед народом свои проблемы: Всю жизнь мучаюсь

Ксения Собчак заявила подписчикам, что постоянно получает сомнительные комплименты.

В личном блоге телеведущая поделилась мыслями по поводу своей внешности, которая постоянно доставляет ей проблемы. Блондинка заявила, что часто люди, которые раньше ее видели только на снимках, при встрече отмечают, что в жизни она выглядит значительно лучше.

"Всю жизнь мучаюсь с тем, что не фотогенична (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – написала Ксения Собчак. При этом телеведущая добавила, что ее перестал расстраивать этот факт, ведь жизнь важнее, чем соцсети.

Поклонники артистки отметили, что она, кажется, напрашивается на комплимент. При этом подписчики поддержали знаменитость, добавив, что внешность человека в жизни значительно важнее, чем на снимках, ведь их можно отфотошопить.

"Обычно у девушек бывает по другому, на фото красотка, а в жизни и не узнаешь", "У блондинов часто так", "Вот именно... главное какой человек в жизни, а фото можно обработать любое", "Лучше так, чем наоборот!", "Льстят", "Нарываетесь на комплимент?", "Ну разница какая, как вы выглядите, если внутри вы гавно человек, Ксения", "Нефотогеничность точно не самое важное в жизни", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Ксению Собчак раскритиковали за рекламу швейцарского курорта. Подписчики отметили, что это неприлично – "втюхивать" нищему народу отдых, который он никогда не сможет себе позволить.