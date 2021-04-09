Отец его не заботит: сына Алибасова вывели на чистую воду

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник разоблачила намерения сына Бари Алибасова.



В последнее время Бари Алибасов фигурирует в информационном поле как больной, алкоголик и чуть ли не овощ. Больше всех за его судьбу переживает его то бывшая, то законная жена Лидия Федосеева-Шукшина. Престарелая пара может похвастаться мексиканскими страстями в отношениях. Такой "Санта-Барбары", как у них, нет, пожалуй, больше ни у кого в российском шоу-бизнесе.



На днях адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной обратился напрямую к музыканту с просьбой перестать валять дурака и вернуться к любящей его женщине. Актриса через суд вернула свой статус законной супруги продюсера.

Напомним, недавно продюсер группы "На-на" перенес операцию на ноге. После выписки его увез к себе домой в Калининград сын Бари Алибасов младший. Отца он поселил со своей матерью Еленой Уронич. Адвокат Шукшиной считает это коварными проделками сына продюсера. Мол, нарочно подсунул соперницу для актрисы. Так что адвокат считает, что сына Алибасова вывели на чистую воду, и отец его на самом деле не заботит.

Стоит отметит, что мать Алибасова не раз лечилась у психиатра, пишет "КП". Да и сам Бари Каримович уже далек от полностью отдающего себе отчет человека. Так что, как считает адвокат Федосеевой-Шукшиной, сын просто манипулирует двумя престарелыми и больными родителями.

Лидия Федосеева-Шукшина даже хотела ехать к Бари Алибасову в Калининград, чтобы выяснить, в чем там дело. Но родные остановили ее. Ей и самой нервничать нельзя.