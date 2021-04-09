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Шоу-бизнес
Козловский приоткрыл завесу тайны о подрастающей дочери

Козловский приоткрыл завесу тайны о подрастающей дочери

Популярный актер очень редко говорит о своей личной жизни, но в этот раз Данила Козловский изменил своим правилам.
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Известно, что чуть больше года назад возлюбленная артиста Ольга Зуева подарила ему дочь. Девочка, которую назвали Одой Валентиной, родилась в Америке. Однако вскоре молодой отец уехал в Россию и никак не комментировал свое отцовство и отношения с Зуевой. Накануне премьеры своего нового фильма "Чернобыль" Данила Козловский дал интервью, в котором нарушил молчание в отношении этого вопроса и рассказал о дочери.

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Артист стал гостем программы "Ок. На связи!", в которой признался, что регулярно видится с дочерью и принимает участие в ее воспитании. В ходе беседы Козловский рассказал, что мечтает вместе с малышкой поесть мороженого. Впрочем, девочка уже пробовала это лакомство в свой день рождения, но только размазала его по лицу. Из этого рассказа журналисты сделали вывод, что Козловский все же был на празднике дочери, хоть и не афишировал этого в соцсетях.

Также говоря о семье, артист заявил, что дети должны расти с животными – именно так происходит в случае с его дочерью. В Америке у Оды Валентины есть собака Груша – об этом сообщило издание "7 Дней". При этом Данила никак не обозначил свои отношения с матерью девочки – Ольгой Зуевой.

Напомним, что вскоре после рождения наследницы Данила Козловский был неоднократно замечен в компании Оксаны Акиньшиной, которая была его коллегой по "Чернобылю", и паре сразу приписали роман.

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Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 18:24 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Данила Козловский неожиданно ослеп

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