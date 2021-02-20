Уверенно ходит: обнародованы трогательные фото подросшей дочери Козловского

Артист редко раскрывает подробности личной жизни. Факты о Даниле Козловском поклонники вынуждены собирать по крупицам. 2 марта 2020 года актер неожиданно для всех стал отцом. Возлюбленная и коллега по цеху Ольга Зуева подарила знаменитости дочь Оду Валентину.
О том, как растет малышка, знаменитости не распространяются. Между тем иногда публикуют фото девочки в соцсетях. Так на свежих снимках в "Инстаграм" Ольга Зуева показала прогулку маленькой Оды. Скоро крохе исполнится годик.
Избранница Козловского и его наследница живут в Нью-Йорке. Накануне в крупнейшем городе США выпал снег, поэтому Зуева с дочерью отправились лепить снеговиков. На снимках Ода Валентина запечатлена со спины. Малышка облачена в теплый синий комбинезон. Судя по всему, кроха уверенно ходит. Рядом с ребенком можно заметить собаку Ольги – Грушу, которая попала в семьи из приюта.
По слухам, на данный момент звезда сериала "Викинги" Данила Козловский живет в Москве. Артист улетел в Россию спустя несколько месяцев после появления дочери на свет. Поговаривают, что Зуева бросила Козловского. Причиной расставания пары стала неверность артиста. Злые языки говорят, что Данила Козловский изменил любимой с коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной.
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Подруга увела парня
Хамы водители
Кажется я влюбилась ....
Тошнит от бомжей
Что за поселок Янтарный???
Как в голодные времена