Кудряшки и папины ушки: оставленная Зуева показала подросшую дочь Козловского

2 марта Ода Валентина отпраздновала первый день рождения. Ольга Зуева показала свежее фото с наследницей. Актриса запечатлела себя и дочь на пляже. В кадре лица отпрыска Данилы Козловского не видно. Разглядеть можно лишь затылок, маленькое ушко и плечико девочки.
С момента рождения Ода Валентина проживает вместе с мамой в США. В Штаты актриса улетела незадолго до родов. Малышка появилась на свет в перинатальном центре Нью-Йорка.
"Вы очень красивая и женственная❤️», «Как выросла!🔥🔥❤️❤️", "А мы видели вашу крошку. 😍Она очень красивая девочка ❤️", "Кудряшки❤️", "Какое милое фото 😍", "Ушки папины ❤️", "Счастье – это материнство❤️ и желание жить во имя своей крохи🍀🐥💚🤍", – отреагировали на фото Ольги и Оды Валентины в "Инстаграм".
Папа крохи, Данила Козловский, активно работает. В апреле свет увидит фильм знаменитости "Чернобыль". Козловский не только сыграл в картине главную роль, но и выступил в качестве режиссера.
Ходят слухи, что именно съемки в "Чернобыле" поставили точку в отношениях артиста с Ольгой Зуевой. Поговаривают, что Данила Козловский увлекся партнершей Оксаной Акиньшиной и оставил мать Оды Валентины. Дескать, Данила и Оксана даже вместе провели отпуск за рубежом. Отметим, что позднее артист вывел Зуеву из своего нового фильма "Карамора". Роль в картине он отдал Дарье Балабановой.
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