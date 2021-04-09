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Шоу-бизнес
Эпатажный Гоген Солнцев послал пенсионеров

Эпатажный Гоген Солнцев послал пенсионеров

Гоген Солнцев рассказал, как пенсионерам оставаться конкурентоспособными даже в преклонном возрасте.
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По мнению артиста, многим людям с годами становится все сложнее следовать тенденциям и оставаться в тренде. Однако, по словам звезды, это единственный способ поддерживать связь с молодежью, которая взяла бразды правления миром в свои руки.

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 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

Гоген Солнцев уверен, что пенсионерам нужно знать, кто такой Моргенштерн, следить за модой и учиться разбираться в соцсетях. Шоумен послал старичков в "Тик-ток", он уверен, что это единственный способ влиться в тренды. "Нужно завести аккаунт, снимать замечательные ролики, даже если это совершенно не твое и не нравится", – говорит артист.

По мнению Гогена Солнцева, так у пенсионеров получится лучше понимать даже собственных внуков. "Ты будешь с ними на одной волне", – считает знаменитость.

Как отметил артист, пожилые люди не должны испытывать проблем с трудоустройством, особенно те, кто является профессионалом в своем деле. Гоген Солнцев добавил, что хорошего специалиста возьмут на работу даже в сто лет.

Напомним, Гоген Солнцев женат на пенсионерке Екатерине Терешкович. Недавно шоумен пожаловался подписчикам личного блога, что супруга стала заниматься виртуальным сексом за деньги. Однако сексолог Ольга Кетоева в беседе с "Дни.ру" отметила, что часто у женщин после менопаузы пропадает сексуальное желание.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 14:38 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева

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