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Шоу-бизнес
Дочь перепела главный хит Началовой

Дочь перепела главный хит Началовой

Наследница Юлии Началовой стала гостьей программы "Модный приговор" на Первом канале.
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Шоу было посвящено тридцатилетию передачи "Утренняя звезда". Ведущий музыкальной программы Юрий Николаев вспомнил о знаменитых конкурсантах, в том числе, и Юлии Началовой.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Начинающая певица была звездочкой полюбившейся миллионам телезрителей программы. Судя по всему, 14-летняя наследница покойной артистки талантом пошла в мать. В шоу Вера Алдонина исполнила хит певицы "Герой не моего романа".

Напомним, певица ушла из жизни в возрасте 38 лет 16 марта 2019 года. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность. Дочь очень тяжело переживала скоропостижную смерть мамы. Девочка хранит о родительнице самые светлые воспоминания. К слову, после кончины Юлии Началовой не раз исполняла песни звезды.

Поклонники знаменитости считают, что Вера Алдонина с возрастом все больше становится похожа на маму. Кроме того, девочке пророчат большое будущее на эстраде. Отметим, 4 апреля она победила в вокальном конкурсе Grand Voice. Юная артистка получила приглашение на фестиваль "Золотое сечение", который состоится в Сочи летом.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 14:02 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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Бедная Юля: могила Началовой утонула

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Солнышко как и мама.
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