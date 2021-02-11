Позорище: любовник лишает дочь умершей Началовой жилья

Со дня смерти Юлии Началовой прошло почти два года. Но к страданиям, которые испытывают родные и друзья певицы, скоро могут добавиться и судебные тяжбы. Ведь бывший любовник звезды хоккеист Александр Фролов пытается выселить дочь Юли из квартиры.

Речь идет про 20 миллионов рублей. Их Началова якобы брала у Фролова, когда с 2011 по 2016 годы состояла с ним в отношениях. Теперь, после ее смерти, хоккеист намерен получить назад все до копейки. Понятно, что у родителей-пенсионеров и несовершеннолетней дочери артистки таких больших денег нет. Поэтому они решили продать квартиру, в которой жила Юля и в которой снимался биографический фильм о ней, недавно показанный на Первом канале.

"Квартира уже более четырех месяцев находится на продаже (за 100 миллионов – Прим. ред.), – заявила пресс-секретарь Началовой Анна Исаева. – Хотя по наследству должна была достаться Вере, дочери певицы. Это был свадебный подарок Юли от Евгения Алдонина. Я считаю, что Фролов должен забрать лишь причитающуюся ему 20 миллионов, но не более того, ни копейки больше!"

Родители певицы не намерены сдаваться без боя, ведь тогда Вера может лишиться жилья, которое Евгений Алдонин в свое время подарил Юлии Началовой и их дочери. Обобрать потерявшего мать ребенка бабушка и дедушка не позволят.

Сам же Фролов упирает на то, что деньги ему нужны, потому что тренерская работа большого дохода не приносит, а 20 миллионов на пороге не валяются.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией. Ее могила сегодня считается самой посещаемой на Троекуровском кладбище, где покоятся так же Вера Глаголева, Николай Караченцов, Марина Голуб, Валентин Гафт, Александр Лазарев...

