14-летняя дочь Началовой стала копией покойной матери: И голос, и внешне

Юлии Началовой уже нет более двух лет. Наследница звезды, 14-летняя Вера Алдонина, растет ее копией.

Девочка нечасто появляется на публике. Накануне подросток стала участницей программы "Звезды сошлись", которая была посвящена ее крестной Ларисе Долиной. По словам дочери Юлии Началовой, она благодарна судьбе за то, что с малых лет у нее есть возможность быть под опекой артистки. Девочка отметила, что певица для нее авторитет.

Лариса Долина призналась, что была близка с покойной певицей и теперь тесно связана с ее наследницей. Народная артистка рассказала, что не перестает заботиться о дочери Юлии Началовой. Знаменитость дарит крестнице дорогие подарки и поддерживает во всех начинаниях.

При этом певица считает, что Вера Алдонина с возрастом все больше становится похожа на мать. "И голос, и внешне, и манера разговора", – призналась Лариса Долина.

Кстати, девочка, как и родительница, тяготеет к музыке. Подросток играет на фортепиано и поет. Не так давно Вера Алдонина стала выходить на сцену. Да и в целом занятия музыкой помогли ей пережить смерть матери.

В одном из недавних интервью девочка рассказала, что не плакала на похоронах. "Было больно, но я старалась держаться", – отметила подросток. Вера также вспомнила свою последнюю встречу с мамой. Она приехала ее навестить за десять дней до смерти, подарила цветы. По словам Алдониной, никто не мог предположить, что все закончится так скоро.