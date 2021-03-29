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14-летняя дочь Началовой стала копией покойной матери: И голос, и внешне

14-летняя дочь Началовой стала копией покойной матери: И голос, и внешне

Юлии Началовой уже нет более двух лет. Наследница звезды, 14-летняя Вера Алдонина, растет ее копией.
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Девочка нечасто появляется на публике. Накануне подросток стала участницей программы "Звезды сошлись", которая была посвящена ее крестной Ларисе Долиной. По словам дочери Юлии Началовой, она благодарна судьбе за то, что с малых лет у нее есть возможность быть под опекой артистки. Девочка отметила, что певица для нее авторитет.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Лариса Долина призналась, что была близка с покойной певицей и теперь тесно связана с ее наследницей. Народная артистка рассказала, что не перестает заботиться о дочери Юлии Началовой. Знаменитость дарит крестнице дорогие подарки и поддерживает во всех начинаниях.

При этом певица считает, что Вера Алдонина с возрастом все больше становится похожа на мать. "И голос, и внешне, и манера разговора", – призналась Лариса Долина.

Кстати, девочка, как и родительница, тяготеет к музыке. Подросток играет на фортепиано и поет. Не так давно Вера Алдонина стала выходить на сцену. Да и в целом занятия музыкой помогли ей пережить смерть матери.

В одном из недавних интервью девочка рассказала, что не плакала на похоронах. "Было больно, но я старалась держаться", – отметила подросток. Вера также вспомнила свою последнюю встречу с мамой. Она приехала ее навестить за десять дней до смерти, подарила цветы. По словам Алдониной, никто не мог предположить, что все закончится так скоро.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 16:15 Источник: Звезды сошлись ✓ Надежный источник
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