"Влюбилась в героинщика": Дана Борисова шокировала признанием

Вокруг личной жизни Даны Борисовой ходит множество слухов. Звезда экрана сделала сенсационное заявление о своих романах.

Телеведущая поведала, что когда была зависима от запрещенных веществ, то занималась сексом за деньги. Она призналась, что в свое время сидела на наркотиках, алкоголе и таблетках.

В тот период у Даны Борисовой мужчин было трое. Когда она находилась в реабилитационном центре, то увлеклась двумя представителями сильного пола. Они страдали теми же проблемами, что и звезда. Влюбленные отправляли друг другу записки.

"Сначала я влюбилась в героинщика Федю", – поделилась шокирующим откровением знаменитость. У мужчины не было верхних зубов, зато были богатые родственники. Но вскоре блондинка переключилась на Леху-алкоголика. Парочке запрещали уединяться. Свои любовные увлечения того периода телеведущая объясняет болезнью.

Напомним, избавиться от зависимостей Дане Борисовой помог Андрей Малахов. Он обнародовал ее проблемы в программе "Пусть говорят" и взял шефство над светской львицей. Звезду отправили в рехаб в Таиланд. К счастью, Дана Борисова взяла себя в руки и завязала с наркотиками и спиртным. Более того, знаменитость помогает людям, у которых такие же проблемы.