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Побитая супругом известная актриса предостерегла Бузову от нового замужества

Побитая супругом известная актриса предостерегла Бузову от нового замужества

Новой гостьей "ББ шоу" Ольги Бузовой стала актриса Татьяна Васильева. Звезды поговорили на тему феминизма.
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Народная артистка откровенно рассказала телеведущей о своих мужьях, изменах и домашнем насилии. По словам знаменитости, она не поддерживает идей феминизма, потому что хочет, чтобы рядом с ней был гений. Ради него актриса готова молча стирать носки и слушать ответы на свои глупые вопросы.

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При этом Татьяна Васильева призналась: мужья неоднократно поднимали на нее руку. Звезда ни разу не писала на них заявлению в полицию, так как считает, что подобные инциденты вполне допустимы в семейной жизни. Ольга Бузова не поддержала точку зрения актрисы – по ее мнению, утверждение "бьет, значит, любит" нежизнеспособно.

Татьяна Васильева с теплом вспомнила своих мужей, ведь за годы совместной жизни, помимо драк, было и много хорошего. При этом актриса отметила, что ее браки распадались, потому что ей приходилось работать одной, в то время как супруги "лежали на диване". Напоследок артистка предостерегла ведущую "ББ шоу" от замужества, особенно с представителями творческих профессией.

Напомним, Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном пару месяцев назад. После разрыва девушка обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии и изменах. Артистка даже пригрозила, что может выложить в Сеть доказательства связи рэпера с другими женщинами.

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Ольга Бузова и Татьяна Васильева. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Автор: 8 апреля 2021, 19:30 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость679327
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Татьяна Васильева очень талантливая актриса. Это же мы все знаем. Ей подвластны любые роли. Она открытый, честный человек. Не старается приукрашивать все, что связано с ее личной жизнью. Честь ей и хвала. Труженица, любит свою семью и делает все, что может ради своих детей и внуков. Счастья Вам, уважаемая Татьяна, и творческих удач.
Гостья
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Интересная Васильева ,сама не один раз ,была замужем ,есть ребенок , сидит и отговаривает бузову, которая совсем одна,уже нагулялась готова и ,очень хочет замуж,но конечно не сознается в этом ,Если бы не мечтала о муже, то не стала сейчас писать про претендентов ,ведь она не прекращает только и говорит о мужиках А поговорить про бывших ,это бальзам на душу бузовой любит базарить,и грязь вылить на всех с кем была,жила ,как со Степанеко, кто же захочет из мужиков жить с такой мегерой?
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