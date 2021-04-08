Побитая супругом известная актриса предостерегла Бузову от нового замужества

Новой гостьей "ББ шоу" Ольги Бузовой стала актриса Татьяна Васильева. Звезды поговорили на тему феминизма.

Народная артистка откровенно рассказала телеведущей о своих мужьях, изменах и домашнем насилии. По словам знаменитости, она не поддерживает идей феминизма, потому что хочет, чтобы рядом с ней был гений. Ради него актриса готова молча стирать носки и слушать ответы на свои глупые вопросы.

При этом Татьяна Васильева призналась: мужья неоднократно поднимали на нее руку. Звезда ни разу не писала на них заявлению в полицию, так как считает, что подобные инциденты вполне допустимы в семейной жизни. Ольга Бузова не поддержала точку зрения актрисы – по ее мнению, утверждение "бьет, значит, любит" нежизнеспособно.

Татьяна Васильева с теплом вспомнила своих мужей, ведь за годы совместной жизни, помимо драк, было и много хорошего. При этом актриса отметила, что ее браки распадались, потому что ей приходилось работать одной, в то время как супруги "лежали на диване". Напоследок артистка предостерегла ведущую "ББ шоу" от замужества, особенно с представителями творческих профессией.

Напомним, Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном пару месяцев назад. После разрыва девушка обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии и изменах. Артистка даже пригрозила, что может выложить в Сеть доказательства связи рэпера с другими женщинами.