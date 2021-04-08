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"Прилюдно хватает за мягкое место": Киркорова разругали за приставания к известной певице

"Прилюдно хватает за мягкое место": Киркорова разругали за приставания к известной певице

Недавно прошла громкая премьера, породившая огромное количество вопросов относительно личной жизни Филиппа Бедросовича. Публика не сдержалась.
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Речь идет о мультфильме "100% волк", одного из главных персонажей которого озвучила Ольга Бузова. На мероприятии Филипп Киркоров появился в компании своего отца, детей и дивы, чем вызвал целую волну негодования. "Всей семьей", – подписал он фото в "Инстаграм".

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На кадрах, выложенных в Сеть, артист активно позирует фотографам вместе с певицей. Они обнимаются, она нежно общается с наследниками звезды, и все выглядят крайне счастливыми. Не так давно Ольга призналась, что просто не может обижаться на Филиппа Бедросовича за его высказывания, так как они с ним крайне похожи: оба слишком искренние, из-за чего жить в этом жестоком мире бывает непросто.

Многие поклонники пришли в ужас от фотографий. "Когда-нибудь настанет тот день, когда ее никуда не будут пихать?", "Господи, а голая Бузова что делает возле Ваших детей?", "Зачем она рядом?", "После первой женщины Союза до Бузовой? Молодец, Оля, пристроилась нехило", "Позор Филе, связался с Бузовой", – писали они. Пользователи отметили, что Филипп Киркоров не скрывает того, что имеет виды на Ольгу Бузову. "Не зря он ее за задницу на премии схватил!", "Ух, как смотрят друг на друга то", "Прилюдно хватает за мягкое место уже", "Неужели у Филиппа снова чувства?" – интересовались комментаторы.

Некоторые пришли в восторг, увидев исполнителей вместе и даже посчитали, что скоро мы услышим радостные вести. "Вы как семейная пара, так красиво", "Скоро будет свадьба! Ура", "Олечка, Вы очень вписываетесь в эту семью", "Оля красавица, а как ее дети любят! Не обманешь", "Пускай поженятся, детям нужна мама", "Киркоров так и женится на Бузовой", "Женись ты уже", "Вот и полная семья", – комментировали подписчики.

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Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 10:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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