"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева

Сегодня маленький Платон отмечает день рождения. Однако не у всех родственников есть возможность поздравить его лично.

Уже несколько лет Дмитрий Шепелев не дает близким покойной звезды общаться с ребенком. Причины этого шага до конца неизвестны, но отец Жанны и Натальи Фриске убежден, что он просто боится того, что будет после. По мнению Владимира Борисовича, если Платон встретиться с кем-то из них, то он поймет все и не захочет больше жить с отцом.

Видимо, примерно того же мнения и придерживается сестра Жанны. Однако она нашла способ поздравить малыша и оставила ему послание на своей странице в "Инстаграм". "Платоша, наш любимый", – обратилась она к племяннику, опубликовав архивное видео. Любящая тетя пожелала ему всяческих успехов и отметила, что с самых первых недель ребенок был невероятно талантлив. По мнению Натальи, этим он пошел в ее сестру, и она очень любила его трогательные небольшие концерты.

Сестра Жанны Фриске отметила, что верит, что однажды Платон вырастет, и в его голове все встанет на свои места. "Все поймёшь, и придешь к нам", – указала она. Наталья написала, что очень любит его и всегда ждет.

Поклонники активно поддержали артистку. Они пожалели ее и родственников, подчеркнув, что не понимают Дмитрия Шепелева. "Подрастет и обязательно все поймет", "Дай Бог чтобы он пришел к бабуле, дедуле и к своей замечательной тете Наташе", "Как больно, что ребенок не общается со своей тетей, бабушкой и дедушкой. Какая несправедливая жизнь. Как же Платон похож на маму", "Нечестно запрещать ребенку общаться с родными", – возмутились пользователи.