Солнцева с престарелой женой решили поместить под круглосуточное наблюдение

Шоумен Гоген Солнцев и его жена Екатерина Терешкович получили интересное предложение об участии в проекте по созданию идеальной семьи.

Эпатажный артист рассказал подписчикам своего инстаграм-аккаунта о поступившем предложении и о своих сомнениях относительно участия в подобном телепроекте. 40-летний актер состоит в браке с 65-летней бизнесвумен. Пара часто привлекает к себе внимание различными скандалами, которые повышают рейтинги и без того популярных ток-шоу. Даже сам Гоген Солнцев понимает, что его семья не является образцово-показательной для участия подобном проекте, поэтому мужчину одолевают определенные сомнения.

Артист обратился к своим подписчикам за советом, стоит ли им с женой согласиться на участие в проекте, которое влечет за собой круглосуточное пребывание под камерами. В ответ Солнцев получил мощную поддержку своей аудитории.

“Рейтинги телепроекта взлетят. Обязательно идите.” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "А почему нет, я бы посмотрела. Итак постоянно жду ваш выход к Малахову", "Конечно давайте))) Хоть нам веселей будет)))", "Точно на проект", – с юмором заявили подписчики.

Напомним, что очередной скандал между эпатажными супругами разгорелся совсем недавно на шоу Андрея Малахова. Артист продолжительное время не появлялся на публике, а потом пришел в ток-шоу "Прямой эфир" и заявил, что жена силой заставила его лечь в клинику и лечиться от алкогольной зависимости. Тогда в пылу спора Гоген Солнцев даже заявил, что готов расстаться с Терешкович.