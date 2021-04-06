Как дед: молодящаяся Кудрявцева обнародовала фото с любимым мужчиной

Ведущей постоянно пишут о том, что она практически не показывает своего мужа. Популярный хоккеист практически всегда остается за кадром.

На этот раз Лера Кудрявцева решила прислушаться к поклонникам и показала в своем популярном блоге совместное фото с Игорем Макаровым. В воскресенье она посвятила себя домашней суете, а затем отправилась отдыхать в Санкт-Петербург вместе с возлюбленным. По дороге Лера Кудрявцева выложила в "истории" своего "Инстаграма" кадр с мужем.

На редком селфи звезда выглядит сильно моложе супруга. Всем известно, что на самом деле Игорь младше избранницы чуть меньше, чем на на 20 лет. Сама ведущая всегда смеется над этим и говорит, что избранник вечно ворчит как дед, а она ведет себя как молодящаяся "цаца".

Лере Кудрявцевой в мае исполнится уже 50 лет. Однако, не зная этого факта, невозможно подумать, что ведущая уже в возрасте. Она любит яркую, броскую одежду, а подтянутой фигуре дивы завидуют многие. Сама звезда утверждает, что совершенно не следит за телом и с радостью ест пельмени перед сном, так как диеты – совсем не ее.

Что касается лица ведущей, то споры относительно пластических операций не прекращаются ни на день. К этому вопросу уже привлекались многие эксперты, но сама теледива уверяет, что никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам для красоты. Так это или нет – остается только гадать.

