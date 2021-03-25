Упавшая в обморок Кудрявцева вышла на связь

Накануне Лера Кудрявцева неожиданно оказалась в больнице. Артистка свалилась с ног во время работы над шоу "Секрет на миллион" и была срочно госпитализирована. Только сейчас она публично заговорила о собственном здоровье.

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