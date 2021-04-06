"Только для себя": Муцениеце улетела из страны без детей

Агата Муцениеце решила как следует отдохнуть без семьи и полетела на Мальдивы в одиночестве.

Накануне актриса устроила опрос в своем инстаграм-аккаунте. Она предложила поклонникам угадать, куда она летит отдыхать. Уже сегодня Агата Муцениеце сама дала ответ: звезда опубликовала фото, на котором она позирует, лежа прямо в голубой воде, и призналась, что она на Мальдивских островах.

Актриса бывала на экзотических островах и раньше, но этот раз стал для нее особенным, так как впервые с момента появления в ее жизни детей, она улетела отдыхать без них. Вдохновленная местными видами знаменитость призналась фанатам:

"Представляете, впервые с момента рождения детей я полетела на море только для себя!!! Даже не представляю, как это будет!"



Артистка заранее пообещала подписчикам массу спама из отпуска в формате фото и видео. Она уже показала свою шикарную виллу на воде, похвасталась лаундж-зоной и устрицами с шампанским на ужин. Поклонники Муцениеце в ответ пожелали звезде прекрасного отдыха. Многие поддержали актрису в ее намерении отдохнуть без детей, однако задались вопросом, с кем именно женщина проводит время на Мальдивах. Многие подозревают, что у звезды все же должен быть спутник, имя которого бывшая жена Павла Прилучного не хочет называть. Однако Агата Муцениеце оставила без внимания эти бестактные вопросы.



