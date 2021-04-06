"Только для себя": Муцениеце улетела из страны без детей

Накануне актриса устроила опрос в своем инстаграм-аккаунте. Она предложила поклонникам угадать, куда она летит отдыхать. Уже сегодня Агата Муцениеце сама дала ответ: звезда опубликовала фото, на котором она позирует, лежа прямо в голубой воде, и призналась, что она на Мальдивских островах.
Актриса бывала на экзотических островах и раньше, но этот раз стал для нее особенным, так как впервые с момента появления в ее жизни детей, она улетела отдыхать без них. Вдохновленная местными видами знаменитость призналась фанатам:
"Представляете, впервые с момента рождения детей я полетела на море только для себя!!! Даже не представляю, как это будет!"
Артистка заранее пообещала подписчикам массу спама из отпуска в формате фото и видео. Она уже показала свою шикарную виллу на воде, похвасталась лаундж-зоной и устрицами с шампанским на ужин. Поклонники Муцениеце в ответ пожелали звезде прекрасного отдыха. Многие поддержали актрису в ее намерении отдохнуть без детей, однако задались вопросом, с кем именно женщина проводит время на Мальдивах. Многие подозревают, что у звезды все же должен быть спутник, имя которого бывшая жена Павла Прилучного не хочет называть. Однако Агата Муцениеце оставила без внимания эти бестактные вопросы.
Популярные темы форума
Похожи на зверей
Вы слыхали анекдот?
Выигрыш
русские убивают русских
Какие черты у трусливого человека?
не хочу общаться с соседкой