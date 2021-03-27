Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью

Артистка Агата Муцениеце удивила поклонников обнаженными формами. Экс-супругу Павла Прилучного подозревают в увеличении груди.

После развода с мужем Агата Муцениеце не может избавиться от пристального внимания общественности. Сначала на повестке дня были ее семейные скандалы, потом отношение звезды к новой избраннице Павла Прилучного. Теперь же россиянам не дает покоя внешность актрисы и ее личная жизнь. На днях Агату Муцениеце подвергли критике за мешковатую одежду оверсайз, которую она начала все чаще носить. Назло агрессорам артистка добавила в инстаграм-историю провокационный снимок в черном боди с глубоким вырезом.

Агата Муцениеце сняла свою фигуру в зеркале, продемонстрировав пышный бюст. Поклонники артистки отметили, что ее грудь стала выглядеть куда больше, чем прежде. В Сети начали поговаривать, что актриса сделала маммопластику, чтобы Павел Прилучный кусал локти. Некоторые решили, что под безразмерными блузами и джемперами звезда скрывала отеки после операции.

Пикантное фото соблазнительной Агаты Муцениеце радовало фанатов звезды всего 24 часа, а потом пропало из инстаграм-истории. Однако некоторые СМИ успели сделать скриншот, среди них "Экспресс газета".



Напомним, звезда пожаловалась на ритм жизни, из-за которого она чувствует себя зомби. Агата Муцениеце устала от бесконечных съемок и прочих занятий, которые не дают ей проводить время с детьми.