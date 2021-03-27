Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Суббота
27 марта
Лента новостей
16:05
В Сеть слили первые фото первые фото внучек покойной Легкоступовой
15:45
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
15:01
Известный журналист крепко приложил циничную Собчак
14:49
Тайные роды: звезда "Склифософского" раскрыла ужасающие подробности
14:47
Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью
14:15
Певицу Бейонсе ограбили в США
13:46
Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь
13:07
Врио губернатора Пензенской области назначен выпускник программы кадрового резерва ВШГУ
12:48
"Нужен постоянный внешний враг": эксперт Карбалевич о политике Лукашенко
12:09
Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ
12:01
Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц
11:56
"Некие сложности": Шепелеву предрекли проблемы с новорожденным наследником
11:28
"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму
11:07
"Агрессия появилась": Лещенко покусился на "поганый" рот Собчак
11:04
"Жена довела": Известного артиста экстренно госпитализировали после позора на всю страну
10:55
Москва обогнала Париж, Рим и Гонконг по чистоте воздуха
10:42
"Внутри пустота": чемпионка Щербакова удивила заявлением после триумфа
09:51
Кравчук заявил о намерении России уничтожить Украину
08:01
"Богатый мужчина": тяжелобольная экс-жена Аршавина выйдет замуж и уедет жить за границу
06:02
Как снимали культовую трагикомедию Рязанова "Зигзаг удачи"
04:03
"Свободна!": публика заговорила о переменах в жизни Тодоренко
02:01
Чехова едва не задавила собаку огромной грудью
23:59
"Чудовищно!": оголенные ягодицы Бузовой вызвали оторопь
23:20
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
22:12
Путин поддержал проведение форумов для разработчиков искусственного интеллекта
22:00
Лариса Гузеева "отдалась" молодому профессионалу
21:21
США предрекли скорый конец из-за Байдена: Путин был прав
20:28
"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами
20:27
"Меня избили": экс-возлюбленная Тимати решилась на откровенный разговор
20:12
Воробьев запустил первую ЭВМ российского производства
20:05
Росстат: цены на продукты в России выросли в пять раз сильнее европейских
19:59
Экс-участница "Дома-2" рассказала о жутких издевательствах на шоу
19:54
"Ты позоришь!": вскрылись методы воспитания Пугачевой
19:52
В Москве мужчина скончался во время полового акта
19:21
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
19:10
Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса
18:38
Россиянку изнасиловали и обокрали в прямом эфире на видео
18:23
Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину
18:19
Осквернили легенду: публика закидала Цоя непристойными фотографиями
18:13
Путин назвал сроки проведения форума "Россия – страна возможностей"
18:12
Будет ли продолжение сериала "Физрук" с Дмитрием Нагиевым
17:42
Политолог Карбалевич о подготовке белорусских силовиков к весенним протестам: Власть испугана
17:41
Отец покойной Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Шепелева
17:28
Решается судьба: воюющая с экс-женой звезда турецких сериалов оказалась в суде после жутких обвинений
17:03
"И внешне и вокально": Лазарев признался в чувствах известной певице после гей-скандала
16:55
“Как скелет”: обнажившаяся Валерия вызвала у россиян шок
16:36
Тина Канделаки перекрасилась в блондинку на фоне слухов о беременности
16:30
Насиделась: Арнтгольц оставляет новорожденного сына от Богатырева из "Кухни"
16:14
"Тварь, мерзкая тварь": россияне желают Боне смерти после насмешек над тяжелобольной женщиной
16:14
Родригез довел Лазарева до истерики новостью об ублажающей геев беременной Карауловой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин высказался о своей вакцинации от коронавируса
Анонсированы переговоры Лукашенко и Тихановской
Отец покойной Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Шепелева
Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак
"Не бойтесь умирать": Боня облила помоями изуродованную болезнью экс-жену Аршавина
Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину
Шоу-бизнес
Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью

Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью

Артистка Агата Муцениеце удивила поклонников обнаженными формами. Экс-супругу Павла Прилучного подозревают в увеличении груди.
прочитано 621 раз

После развода с мужем Агата Муцениеце не может избавиться от пристального внимания общественности. Сначала на повестке дня были ее семейные скандалы, потом отношение звезды к новой избраннице Павла Прилучного. Теперь же россиянам не дает покоя внешность актрисы и ее личная жизнь. На днях Агату Муцениеце подвергли критике за мешковатую одежду оверсайз, которую она начала все чаще носить. Назло агрессорам артистка добавила в инстаграм-историю провокационный снимок в черном боди с глубоким вырезом.

ПО ТЕМЕ

"Кто одевал? Ужас!": вышедшую в свет Муцениеце назвали посмешищем

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Агата Муцениеце сняла свою фигуру в зеркале, продемонстрировав пышный бюст. Поклонники артистки отметили, что ее грудь стала выглядеть куда больше, чем прежде. В Сети начали поговаривать, что актриса сделала маммопластику, чтобы Павел Прилучный кусал локти. Некоторые решили, что под безразмерными блузами и джемперами звезда скрывала отеки после операции.

Пикантное фото соблазнительной Агаты Муцениеце радовало фанатов звезды всего 24 часа, а потом пропало из инстаграм-истории. Однако некоторые СМИ успели сделать скриншот, среди них "Экспресс газета".

Напомним, звезда пожаловалась на ритм жизни, из-за которого она чувствует себя зомби. Агата Муцениеце устала от бесконечных съемок и прочих занятий, которые не дают ей проводить время с детьми.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 марта 2021, 14:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Все болит": звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль

комментарии

Ответить:

Гость667998
Пожаловаться Ответить
А хуторянка не избавляется от внимания, а всячески привлекает его к себе! Такого мужа потеряла! Радуйся Павлуня что избавился от этой стервозной дамочки!
гость
Пожаловаться Ответить
Зачем ей Прилучный
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму

Эксперт пристыдил исполнительницу
Шоу-бизнес

Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь

Экс-супруга актера сильно изменилась
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц

Танцовщица сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

"Некие сложности": Шепелеву предрекли проблемы с новорожденным наследником

Поговаривают, что журналист не справится с воспитанием

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+