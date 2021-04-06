Потерявший память Алибасов начал приставать к женщинам: Шлепает по попе

В конце прошлого года Бари Алибасов потерял память, с тех пор с продюсером происходят странные вещи.

73-летний артист в настоящее время находится в Калининграде. Там он восстанавливается после перелома ноги. Правда, состояние усугубляется тем, что Бари Алибасов почти ничего не помнит.

По словам наследника, знаменитость осознает себя лишь до 2005 года, все, что было после, из головы полностью стерлось. Алибасов-младший отметил, что надежды на восстановление памяти нет, она исчезла бесследно. В настоящее время продюсеру приходится каждые 15-20 минут заново рассказывать, где он находится и что с ним происходит. Бари Алибасов – младший заявил, что сейчас главная задача – замедлить процесс.

При этом физическое состояние продюсера в полном порядке. По словам сына, артист самостоятельно передвигается по дому в инвалидном кресле и даже умудряется приставать к женщинам.

"Обнимается с мамой, шлепает по попе медсестер", – говорит Бари Алибасов – младший.

Напомним, в конце прошлого года состоялся официальный развод продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Однако адвокат актрисы отозвал документы за день до вступления решения суда в силу, поэтому пара все еще официально вместе. По словам сына Бари Алибасова, он полностью оградил отца от общения с супругой, так как после каждого разговора с ней он рыдал.