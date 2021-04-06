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Потерявший память Алибасов начал приставать к женщинам: Шлепает по попе

Потерявший память Алибасов начал приставать к женщинам: Шлепает по попе

В конце прошлого года Бари Алибасов потерял память, с тех пор с продюсером происходят странные вещи.
прочитано 713 раз

73-летний артист в настоящее время находится в Калининграде. Там он восстанавливается после перелома ноги. Правда, состояние усугубляется тем, что Бари Алибасов почти ничего не помнит.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

По словам наследника, знаменитость осознает себя лишь до 2005 года, все, что было после, из головы полностью стерлось. Алибасов-младший отметил, что надежды на восстановление памяти нет, она исчезла бесследно. В настоящее время продюсеру приходится каждые 15-20 минут заново рассказывать, где он находится и что с ним происходит. Бари Алибасов – младший заявил, что сейчас главная задача – замедлить процесс.

При этом физическое состояние продюсера в полном порядке. По словам сына, артист самостоятельно передвигается по дому в инвалидном кресле и даже умудряется приставать к женщинам.

"Обнимается с мамой, шлепает по попе медсестер", – говорит Бари Алибасов – младший.

Напомним, в конце прошлого года состоялся официальный развод продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Однако адвокат актрисы отозвал документы за день до вступления решения суда в силу, поэтому пара все еще официально вместе. По словам сына Бари Алибасова, он полностью оградил отца от общения с супругой, так как после каждого разговора с ней он рыдал.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 12:44 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость685409
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Семейка придурков!
Гость672685
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Сынок- это еще та МРАЗЬ конченая, он переплюнуд всех и вся! Подобного идиота на телевидении не было, не показывали нам. Рвется на ТВ, собирать бабки, придумывает на ходу басни.
Гость679327
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Гость670794
Щас сынок отожмет все имущество папы. Сынок того и добивался. Сбылась мечта идиота
Но оно же в любом случае достанется сыну. А вообще это страшно алчные люди. Все их мысли только о том, что у кого есть, и как это прибрать к рукам. Кстати, а квартира этой глупой женщины уже тоже в их собственности, вроде бы.
Гость670794
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Щас сынок отожмет все имущество папы. Сынок того и добивался. Сбылась мечта идиота
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