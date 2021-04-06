"Бабочки в животе": Лорак заинтриговала переменами в личной жизни

Слухи о помолвке певицы ходят уже несколько месяцев. Она решилась прокомментировать происходящее.

Все дело в том, что звезда часто появляется на различных публичных мероприятиях в гордом одиночестве. Однако самые трепетные поклонники и внимательные журналисты давно заметили, что на безымянном пальце артистки красуется кольцо, крайне напоминающее то самое. Исполнительница много раз уходила от вопроса, периодически появлялась без украшения, но на этот раз решила поделиться своей радостью.

Все присутствующие на премии "Прорыв года" отметили, как хорошо выглядит Ани Лорак. Певица сильно похудела. После карантина она жаловалась, что набрала несколько лишних килограммов, но теперь ей удалось снова вернуться в прежнюю форму. На все вопросы о строгой диете она рассказала, что самое главное – спорт и различные активности. В питании она изменила только то, что теперь не ест после шести часов вечера.

Некоторые утверждают, что все эти перемены и особые усилия дивы связаны именно с тем, что она тайно вышла замуж, либо пока помолвлена, а пышное торжество только планируется. Журналисты открыто уточнили у звезды, что же происходит. Ани ответила, что кольцо – обычное украшение, которое ей очень нравится. По ее словам, оно не имеет никакого отношения к бракосочетанию.

Что касается изменений в личной жизни, Ани Лорак рассказала, что сейчас она влюблена, а "бабочки в животе" тоже присутствуют. Личность своего принца артистка не раскрывает, а о свадьбе предпочитает молчать.

