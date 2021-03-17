Тайно устроила личную жизнь: россияне поздравляют Ани Лорак с бракосочетанием

После того, как Ани Лорак появилась в своем инстаграм-аккаунте с шикарным кольцом на безымянном пальце, фолловеры возликовали: певица опять вышла замуж. Пока сама Лорак молчит, фанаты поздравляют звезду и выдвигают предположения о личности ее возможного избранника.

Первые слухи о тайном бракосочетании Лорак появились в Сети еще в конце прошлого года, но так и не нашли официального подтверждения. В минувшие выходные исполнительница показала, как гуляет по улочкам солнечного Стамбула. При этом на руке женщины уже как бы случайно блестело особенное кольцо.

Накануне Лорак опубликовала еще один снимок, на котором она сидит в откровенном наряде на краю ванной, а на безымянном пальце правой руки опять красуется все то же кольцо. В качестве комментария к фото Ани использовала слова своей новой песни о любви.

Очарованные фанаты буквально завалили звезду комплиментами, похвалили за новую песню и поздравили с тем, что она, наконец, встретила свою любовь.

“Королева нашла своего короля.”

В прессе ходят слухи о том, что артистка вернулась к экс-супругу Мурату Налчаджиоглу – недавно их видели вместе на светской тусовке у Филиппа Киркорова. Но эти слухи вызывают большие сомнения, так как у мужчины есть возлюбленная – визажистка по имени Лилия, с которой он живет в Киеве. В прошлом месяце влюбленные вместе отдыхали на горнолыжном курорте. Поэтому вопрос о новом избраннике Лорак все еще остается открытым.