"Обязательно повторите": Голодная Лорак закупилась на рынке

Поп-дива приятно провела выходные, заскочив на продуктовый рынок в Турции. Ани Лорак дала поклонникам рекомендации о покупках.

В честь христианского праздника "Прощеное воскресенье" певица Ани Лорак обнародовала интересное видео. Оно было снято во время весеннего путешествия звезды в солнечный Стамбул. В кадре звезда позирует на турецких просторах и периодически наслаждается едой. Артистка решила получить от выходного максимальное удовольствие, набив желудок. Уличный торговец продал женщине вареную кукурузу, которую она с нетерпением начала жевать. Также Ани Лорак зашла на рынок, где понюхала, попробовала и приобрела различные сладости, которые изготавливают местные жители.

Знаменитость поделилась с подписчиками инстаграм-канала планом, который соблюдает по прибытии в Стамбул. Ее утро начинается с чашки фирменного кофе, затем она балует себя турецкими десертами и гуляет по старому городу в поисках вкусной лепешки. "Если у вас будет возможность, обязательно повторите", — посоветовала поклонникам певица.

Увидев ролик поп-дивы, многие пользователи Сети захотели отправиться в путешествие. "Ну все, я теперь хочу в Стамбул", "Как там солнечно, не то, что у меня за окном", "Стамбул в это время такой теплый, весенний", "Моя мечта там жить", "Какое разнообразие вкусов. Я прям чувствую этот запах!" — написали комментаторы к посту Ани Лорак.

