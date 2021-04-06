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Несовершеннолетнюю дочь Началовой сняли с малышом на руках

Несовершеннолетнюю дочь Началовой сняли с малышом на руках

Недавно Вере Алдониной исполнилось 14 лет. Девочка взрослеет и становится все сильнее похожа на звездную маму.
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Поклонники покойной певицы активно стараются следить за всеми причастными к ней, а потому неудивительно, что больше всех их интересует именно наследница артистки. Однако личный блог девушки в "Инстаграм" закрыт. Видимо, Вера устала от излишнего внимания со стороны журналистов, а также постоянных вопросах о судьбе мамы и жизни без нее. Она решила отгородиться от всего происходящего и открывает доступ лишь самым близким.

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Юлия Викторовна Началова певица

У всех интересующихся есть и другие способы следить за жизнью дочери Юлии Началовой. Так, недавно фанаты создали отдельный профиль в социальной сети, посвященный жизни Веры Алдониной. Каждый день на странице появляется по несколько новых фотографий. На нее подписаны около пяти тысяч человек.

Накануне в аккаунте появилась трогательная фотография Веры с малышом на руках. Крохотный йоркширский терьер удобно расположился и смотрит прямо в камеру, а наследница Юлии Началовой выглядит просто роскошно. Поклонники бурно отреагировали на публикацию.

Пользователи подчеркнули, что с каждым днем Вера все больше становится похожа на свою красивую маму. "Какая красивая", "Дай Бог здоровья, хотелось бы чаще слышать её исполнение на сцене, ведь голос тоже мамин", "Верочка, какая Вы красавица! Очень похожа на мамочку. И очень добрый взгляд", "Красотка, умница, будь счастлива за двоих, мама-ангел охраняет тебя!" – писали они.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 10:26 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые мужчины Юлии Началовой

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