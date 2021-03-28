Сенсационное появление дочери Началовой всполошило народ

Вера оказалась в центре общественного внимания в марте 2019 года, когда от заражения крови и сердечной недостаточности скончалась ее мать. Многих волновала судьба осиротевшей наследницы Юлии Началовой. Публика успокоилась только тогда, когда стало известно, что подросток переезжает в дом отца, футболиста Евгения Алдонина.
С тех пор поклонники Юлии пристально следят за жизнью Веры. В соцсетях появились фанстраницы, посвященные дочери Началовой. В одном из таких аккаунтов опубликовали снимки Алдониной со съемок шоу "Модный приговор", что выходит на Первом канале.
Вера запечатлена на фоне прессволла. Она облачена в розовое платье и бежевые босоножки.
Интернет-пользователи отметили, что улыбчивая Вера очень похожа на знаменитую родительницу. "Хорошенькая, не могу...💕", "Красивая как мама", – рассуждают обитатели Сети.
Как писали "Дни.ру", полтора года назад ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев неожиданно оказался в центре скандала из-за платьев Юлии Началовой. Историк моды получил в свою коллекцию наряды певицы от ее родителей на безвозмездной основе. Фанатам артистки это пришлось не по душе. Поклонники пришли к выводу, что Васильев пытается заработать на покойной звезде.
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