"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше

Блогер Лена Миро высмеяла Ксению Собчак, прилетевшую к мужу на премьеру спектакля, но получившую отворот-поворот.



У Константина Богомолова в Перми состоялась долгожданная и очень важная для него премьера спектакля "Кармен". Из-за этого события режиссеру даже пришлось отменить свое участие в премии "Жара", которую он должен был вести вместе с супругой. Собчак от премии не отказалась, но тоже прилетела поддержать мужа. Однако Лена Миро заметила в сложившейся ситуации признаки предстоящего развода.

На своей странице в LiveJournal Миро предложила подписчицам представить, каково это все бросить, прилететь на премьеру к мужу и увидеть, что он сидит с другой женщиной. На фото Ксении Собчак Миро заметила растерянный вид, сжатые кисти рук и понурые плечи. При этом блогер не стала жалеть Собчак, а наоборот похвалила Богомолова. Миро не первый раз говорит о разводе звездной пары: она считает, что скандальная репутация журналистки мешает Богомолову стать академическим режиссером. Сама же Собчак продолжает публично изливать свои чувства талантливому супругу, но тот остается холоден к ее пылким признаниям.

"Костик поморщился: захотелось пнуть бабу, которая перед ним так расстелилась. Но он сдержался и просто выслал её назад," – пишет Лена Миро.

Подтверждение своих мыслей блогер нашла и в эпатажных нарядах, в которых Собчак появилась на премии. В желании ведущей выставить напоказ свое тело Лена Миро видит лишь плохое предчувствие Ксении Собчак в отношении ее будущего с Богомоловым.