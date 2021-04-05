"Спасибо, что не в стрингах": народ плюнул в раскорячившуюся перед детьми Волочкову

Шоумен Рустам Солнцев в личном блоге поделился видео с танцами артистки. Балерина висит над сценой в позолоченной клетке. Из одежды на знаменитости лишь желтые лосины и оранжевая майка. Вероятно, она изображает канарейку. Анастасия Волочкова демонстрирует различные танцевальные элементы, среди которых ее знаменитый шпагат.
Рустам Солнцев не оценил выступление артистки. "Баба-конь. Бедные, бедные дети (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал экс-участник проекта "Дом-2". Подписчики шоумена также высказались негативно по поводу раскорячившейся перед школьниками Анастасии Волочковой.
"Спасибо, что не в стрингах", "На самом деле это настолько печально наблюдать... некогда балерина, танцующая в Большом... и вот", "Клоунариум", "Птичка уже не та", "Ужас, больше слов нет, куда ее к детям выпускают?", "Какое-то недоразумение", "Бедная детская психика", "Как жаль, когда-то красивая женщина превратилась в страшный шкаф", "Номер для стриптиз-клуба изначально был?" – написали в комментариях.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова похвасталась, что сильно похудела. Звезда заявила, что обнаружила это случайно. По словам балерины, она добилась практически идеальной физической формы благодаря тренировкам, строгой диете и переживаниям.
Популярные темы форума
Убийства в украине
Мне всю жизнь запрещали
Вы слыхали анекдот?
русские убивают русских
Выигрыш
Похожи на зверей
не хочу общаться с соседкой
Какие черты у трусливого человека?
попрошайки в законе