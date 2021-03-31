"Страус после пьянки": Чехова выгодно приcтроилась рядом с Волочковой

Анфиса Чехова разместила в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она позирует в обнимку с эпатажной балериной. Женщины являются почти ровесницами: Анфиса лишь на год младше Анастасии. Однако фото говорит о другом. Танцовщица получила целый шквал критики от аудитории за свой внешний вид. Поклонники обвинили артистку в том, что она выглядит старой, неопрятной и страдает безвкусицей. К тому же, многие заподозрили, что Анастасия Волочкова злоупотребляет алкоголем:
“Волочкова как будто пьет безпрабудно, неприятная женщина” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “Почему Волочкова выглядит как страус после пьянки?”, “Выигрышный фон для Анфисы)) Помятая тетя и 20 летняя девочка”, “Что за мятый вид у Насти”, “Вечно на Волочковой безвкусица какая-то одета”.
Анфиса Чехова не стала отвечать на язвительные комментарии своих подписчиков в адрес коллеги. Вероятно, в ее планах не было такого эффекта от совместной фотографии. Однако сама телеведущая собрала в основном положительные комментарии. Фолловеры похвалили ее прекрасную форму, всегда стильный внешний вид и даже попросили научить Волочкову одеваться.
Напомним, что Анастасия Волочкова очень часто подвергается критике в соцсетях, ее фото регулярно собирают негативные комментарии, и балерина, кажется, уже научилась пропускать их мимо ушей.
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