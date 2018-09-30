Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову

Помимо своего балетного прошлого, ярких выступлений на сцене и благотворительной деятельности 42-летняя красавица Анастасия Волочкова известна своим фирменным шпагатом, который она демонстрирует в любой удобной и не очень ситуации. Однако практика показала, что так раздвигать ноги может не только она. Многие мужчины, можно сказать целая толпа, доказали, что их растяжка ничуть не хуже.
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