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"Старенький": измученный вид Баскова вызвал оторопь

"Старенький": измученный вид Баскова вызвал оторопь

Николай Басков в личном блоге поделился снимком из отпуска. Изменения в лице артиста шокировали поклонников.
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Судя по всему, артист отправился на отдых. На фотографии знаменитость стоит на фоне зеленой лужайки в футболке с коротким рукавом и шортах. Николай Басков смотрит в камеру, слегка прищурившись.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Поклонников озадачил внешний вид исполнителя. Подписчики отметили, что на селфи артист выглядит уставшим и измученным. Некоторые обратили внимание на грустные глаза певца, а также на морщины. По мнению комментаторов, Николай Басков заметно постарел.

"А глаза что то грустные (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему ж опять глаза грустные?", "Как всегда красив. Но похудел как", "Глаза не грустные, а усталые... Замученный золотой голос!", "Бываете и ярче", "Красавец. Глаза почему-то грустные", "Коля, ты чего приуныл? Не грусти, все будет хорошо", "Наверно голодает вот и глаза грустные", "Старенький ты уже Колясик", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Николай Басков в эфире шоу "Ламборджинсы" рассказал, что уже длительное время не употребляет спиртного. Однако раньше иногда выступал будучи под воздействием алкоголя. Например, он вспомнил случай, когда пел перед бывшим президентом России Борисом Ельциным. В течение вечера артисту постоянно подносили стаканы с выпивкой.

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Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Автор: 5 апреля 2021, 13:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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