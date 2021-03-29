"Где твой мозг?": оперная дива огрела Баскова палкой

Исполнитель стал одним из гостей шоу "Звезды сошлись". Он вспомнил звезду, с которой ему посчастливилось спеть несколько раз.

Николай Басков поведал об отношениях с великой Монсеррат Кабалье. Он отметил, что она всегда была невероятно требовательной наставницей. Во время репетиций совершенной нормой считалось то, что артиста могли огреть палкой. Тогда звезде уже было тяжело, и она ходила с тростью.

Когда у "натурального блондина" не получалось правильно работать с диафрагменными мышцами, Кабалье подходила к нему и с размаху била его в то место, где они расположены. При этом звезда приговаривала на английском языке, что он не думает. "Где твой мозг?" – возмущалась оперная дива.

Артист добавил, что Монсеррат Кабалье всегда была строгой. Однажды он опоздал на репетицию на 15 минут, и звезда отменила все, несмотря на то, что остальные участники были в сборе. На вопрос Николая Баскова о том, зачем она это сделала, исполнительница ответила, что только так он научится самодисциплине.

Напомним, артисты познакомились в 2006 году. Тогда Николай спел с Монсеррат "Аве Мария", и она была поражена исполнением тенора. Позднее Кабалье пригласила его выступить с ней в Берлине. Она активно обучала артиста, но внезапно он отказался от оперы в пользу сольной карьеры. Великая Монсеррат Кабалье скончалась в 2018 году.

