Пьяный Басков устроил незабываемое шоу для экс-президента

Николай Басков стал гостем шоу "Студия 69" на Ютуб-канале "Ламборджинсы" вместе со Славой Марлоу. Молодой певец признался, что в юности был зависим от алкоголя, но вовремя взял себя в руки и победил пагубную привычку.
Николая Басков же поведал, что давно не употребляет спиртного, но в 2001 году спел пьяным на частном мероприятии. На протяжение всего вечера звезде подносили выпить.
На мероприятии присутствовал экс-президент России Борис Ельцин. Политик спрашивал, когда Николай Басков исполнит свой хит "Шарманка". В итоге "золотому голосу России" пришлось спеть композицию аж 28 раз.
Во время шоу знаменитости оригинально исполнили песни друг друга, а также побеседовали о возможности коллаборации. Звезды сошлись во мнении, что она состоится, если того пожелают зрители.
Отметим, что 44-летний Николай Басков старается сделовать моде и делает проекты с молодыми исполнителями. Так, ранее он вместе с рэпером Даней Милохиным записал совместный клип на песню "Дико тусим". На сегодня в копилке ролика более 50 миллионов просмотров.
Ранее Николай Басков рассказал об отношениях с великой Монсеррат Кабалье. Артист заявил, что оперная дива всегда была очень требовательной наставницей. Во время репетиций певца даже могли огреть палкой.
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