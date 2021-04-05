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"Готовят к операции": родные бьют тревогу из-за состояния госпитализированной Кудрявцевой

"Готовят к операции": родные бьют тревогу из-за состояния госпитализированной Кудрявцевой

Близкие жутко запереживали, узнав, что Лера Кудрявцева загремела в клинику.
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Новость о недавней госпитализации телеведущей стала для родственников неожиданностью. Теледиве стало плохо в студии шоу, после чего ее увезли в лечебницу. В больнице Лера Кудрявцева пролежала несколько дней.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Сестра звезды Оксана Жукова узнала о случившемся от ее супруга-хоккеиста Игоря Макарова. Ему рассказал о произошедшем старший наследник знаменитости Жан.

Медики не сразу озвучили диагноз Леры Кудрявцевой. Близкие провели в неведении несколько часов, думая, что у ведущей возникли проблемы с сердцем.

Сестра Леры Кудрявцевой отметила, что у них хорошая генетика. Она добавила, что внутренне понимала, что у родственницы не может быть чего-то ужасного. Ведь проблемы со здоровьем не возникают ниоткуда.

Позже выяснилось, что звезде экрана стало плохо просто из-за переутомления и стрессов. Здоровью Леры Кудрявцевой ничего не угрожало, поэтому телеведущую выписали домой уже через несколько дней. Как писали "Дни.ру", несмотря на то, что медики провели тщательное обследование организма звезды, выявить явные причины обморока им так и не удалось.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 10:35 Источник: "Звезды сошлись" НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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