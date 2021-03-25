Вскрылась пугающая причина недомогания попавшей в больницу Кудрявцевой

На днях Лера Кудрявцева напугала поклонников и родных, упав в обморок во время работы над шоу "Секрет на миллион". Телеведущую срочно госпитализировали и поместили в реанимацию. Прохор Шаляпин, который недавно виделся с артисткой, рассказал, почему ей стало плохо.

По словам певца, он принимал участие в съемках "Звезды сошлись" за неделю до происшествия. Как отметил шоумен, Лера Кудрявцева выглядела хорошо, да и самочувствие было в порядке. Правда, заявил Прохор Шаляпин, была заметна общая усталость.

Артист подчеркнул, что у телеведущей огромное количество проектов, съемок, плюс ко всему она молодая мама. "Многолетняя работа на телевидении, бесконечная гонка проектов", – констатировал шоумен. Также он отметил, что Лера Кудрявцева всегда находится в прекрасной форме, а значит, часто сидит на диетах, что также не может не сказаться на ее здоровье.

По словам Прохора Шаляпина, в таком случае организм действительно может "забуксовать" из-за недостатка витаминов. Как отметил артист, пугает в этой ситуации то, что подобное может произойти с кем угодно из шоу-бизнеса. "Поэтому, девочки, диеты диетами, а все-таки здоровье дороже", – подчеркнул шоумен.

Напомним, после обморока Леру Кудрявцеву поместили на несколько дней в реанимацию. В личном блоге телеведущая поделилась жуткой историей, которая с ней произошла в одну из первых ночей в больнице.

В палату к полуживой артистке ворвался окровавленный мужчина с безумной улыбкой. По словам Кудрявцевой, она в тот момент не на шутку испугалась. Как выяснилось позднее, незнакомец оказался пациентом из соседней палаты, который слегка спятил.