Сын "слил" интимные фото Алибасова с новой возлюбленной

Внезапно для многих избранница оказалась старой знакомой. Видимо, все обиды остались в прошлом.

В Сети появилось сразу несколько достаточно откровенных фотографий Бари Каримовича с матерью Алибасова-младшего Еленой Уронич. На снимках экс-возлюбленные очень по-домашнему лежат вместе. Все дело в том, что сын звезды якобы невероятно счастлив их воссоединению, а потому не может хранить молчание.

Ранее стало известно, что бывшая дама сердца активно помогала Алибасову проходить реабилитацию после тяжелой травмы. Все закончилось тем, что у них снова завязались отношения, и они остались в квартире общего сына в Калиниграде. Счастливый наследник отметил, что его радости просто нет предела, у пары взаимные чувства, а у него снова есть "полная семья".

Однако во всей этой сказке со счастливым концом есть один нюанс. Бари Каримович официально все еще состоит в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Шоумен мечтает покончить с этим, но артистка отказывается идти на уступки и хочет сохранить брак. По какой причине она действует именно так – остается загадкой для всех.

По словам Александра Бенхина, наследник Бари Алибасова сумел свести звезду с экс-избранницей в тайне от жены. Судя по всему, даже новость об этом не станет причиной развода пары, так так Федосеева-Шукшина давно смирилась с тем, что у Бари Каримовича много женщин. Адвокат подчеркнул, что Лидия Николаевна не может приехать в Калининград из-за проблем со здоровьем, но ждет супруга в столице.