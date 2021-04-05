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Сын "слил" интимные фото Алибасова с новой возлюбленной

Сын "слил" интимные фото Алибасова с новой возлюбленной

Внезапно для многих избранница оказалась старой знакомой. Видимо, все обиды остались в прошлом.
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В Сети появилось сразу несколько достаточно откровенных фотографий Бари Каримовича с матерью Алибасова-младшего Еленой Уронич. На снимках экс-возлюбленные очень по-домашнему лежат вместе. Все дело в том, что сын звезды якобы невероятно счастлив их воссоединению, а потому не может хранить молчание.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Ранее стало известно, что бывшая дама сердца активно помогала Алибасову проходить реабилитацию после тяжелой травмы. Все закончилось тем, что у них снова завязались отношения, и они остались в квартире общего сына в Калиниграде. Счастливый наследник отметил, что его радости просто нет предела, у пары взаимные чувства, а у него снова есть "полная семья".

Однако во всей этой сказке со счастливым концом есть один нюанс. Бари Каримович официально все еще состоит в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Шоумен мечтает покончить с этим, но артистка отказывается идти на уступки и хочет сохранить брак. По какой причине она действует именно так – остается загадкой для всех.

По словам Александра Бенхина, наследник Бари Алибасова сумел свести звезду с экс-избранницей в тайне от жены. Судя по всему, даже новость об этом не станет причиной развода пары, так так Федосеева-Шукшина давно смирилась с тем, что у Бари Каримовича много женщин. Адвокат подчеркнул, что Лидия Николаевна не может приехать в Калининград из-за проблем со здоровьем, но ждет супруга в столице.

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Бари Алибасов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 09:20 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Золотые унитазы Бари Алибасова

комментарии

Ответить:

Гость672685
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Борисов, хватит показывать этих дармоедов, Хватит!!!
Гость672685
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Это называется- СЛИЛ? Придурок намеренно положил двух .... (даже не придумать более подходящих слов, один мат)! Опять лезешь всеми правдами и неправдами на ТВ. Ты бы подумал, кто вас видеть рад? ПОЗОРИЩЕ!
Гость672685
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Очень мерзкий продуман сын, решил уложить стариков вместе и сфотографировать, видимо, заканчиваются денежки, надо срочно бежать на голубые экраны. А кому это интересно, кроме вас придурков. Хватит пользоваться нашими налогоплательщиками деньгами, варитесь в своем <цензура> дома, а не притесь на ТВ. Замутил придурок, видно долго думал, но придумал низко, кто поверит в ЭТО..... На тебя противно смотреть, неужели ты этого не понимаешь, очень отвратительный тип, ОЧЕНЬ!!!
Гость686921
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Мерзотно!
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