Обобрали и выкинули: оставшийся без покровительства любовник Алибасова не знает как дальше жить

73-летний основатель группы "На-на" Бари Алибасов восстанавливается на Балтийском побережье. Его личный помощник, Сергей Моцарь, остался в Москве. Ходят слухи, что молодой мужчина был не столько ассистентом музыкального деятеля, сколько его любовником. В любом случае, судя по всему, Моцарь и Алибасов теперь пойдут разными дорогами. прочитано 405 раз По слухам, Сергея, который работал на основателя коллектива "На-на" последние семь лет, уволили. Такое решение принял солист группы Владимир Политов. ПО ТЕМЕ Случилось страшное? Сын Алибасова говорит об отце, как о покойнике Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант Друзья жалеют выкинутого Моцаря. Дескать, Алибасов подло обманул ассистента, оставив без сбережений. Речь идет о квартире, которую когда-то актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на Бари Алибасова. Ранее СМИ сообщали, что продюсер подарил апартаменты Сергею. Между тем близкие Моцаря настаивают, что тот купил жилплощадь у основателя группы "На-на" за пять миллионов рублей. В итоге Моцарь лишился этой квартиры – в минувшем году Федосеева-Шукшина через суд вернула апартаменты себе. Деньги Сергею так никто и не отдал. Ходят слухи, что средства помощника прикарманил сын продюсера – Бари Алибасов-младший. "Еле сводит концы с концами, снимает квартиру, сидит на зарплате в 50 тысяч рублей и не знает, как дальше жить", – говорят приятели Моцаря. Также стало известно, что в последнее время телефон Сергею обрывают редакторы скандальных ток-шоу. Телевизионщики обещают помощнику, оставшемуся без покровителя, солидный гонорар за откровенное интервью о Бари Каримовиче. Пока Моцарь раскрывать сальные секреты продюсера коллектива "На-на" отказывается. Ситуацию с увольнением Сергея Моцаря прокомментировал Владимир Политов. Вокалист отметил, что не знал о материальных проблемах помощника продюсера. Политов подчеркнул, что Моцарь ушел по собственному желанию, предупредив об этом коллег за месяц. Отметим, что у Сергея Моцаря довольно скандальная репутация. Поговаривают, что ассистент Алибасова в свое время подрабатывал в картинах для взрослых и ублажал гей-элиту Украины. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ