Обобрали и выкинули: оставшийся без покровительства любовник Алибасова не знает как дальше жить

По слухам, Сергея, который работал на основателя коллектива "На-на" последние семь лет, уволили. Такое решение принял солист группы Владимир Политов.
Друзья жалеют выкинутого Моцаря. Дескать, Алибасов подло обманул ассистента, оставив без сбережений. Речь идет о квартире, которую когда-то актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на Бари Алибасова. Ранее СМИ сообщали, что продюсер подарил апартаменты Сергею. Между тем близкие Моцаря настаивают, что тот купил жилплощадь у основателя группы "На-на" за пять миллионов рублей.
В итоге Моцарь лишился этой квартиры – в минувшем году Федосеева-Шукшина через суд вернула апартаменты себе. Деньги Сергею так никто и не отдал. Ходят слухи, что средства помощника прикарманил сын продюсера – Бари Алибасов-младший.
"Еле сводит концы с концами, снимает квартиру, сидит на зарплате в 50 тысяч рублей и не знает, как дальше жить", – говорят приятели Моцаря.
Также стало известно, что в последнее время телефон Сергею обрывают редакторы скандальных ток-шоу. Телевизионщики обещают помощнику, оставшемуся без покровителя, солидный гонорар за откровенное интервью о Бари Каримовиче. Пока Моцарь раскрывать сальные секреты продюсера коллектива "На-на" отказывается.
Ситуацию с увольнением Сергея Моцаря прокомментировал Владимир Политов. Вокалист отметил, что не знал о материальных проблемах помощника продюсера. Политов подчеркнул, что Моцарь ушел по собственному желанию, предупредив об этом коллег за месяц.
Отметим, что у Сергея Моцаря довольно скандальная репутация. Поговаривают, что ассистент Алибасова в свое время подрабатывал в картинах для взрослых и ублажал гей-элиту Украины.
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