"Инвестиция в наследство": сын приобрел особняк за баснословные деньги для изувеченного Алибасова

Алибасов-младший не уверен, захочет ли отец переезжать обратно в Москву, но дом все-таки купил. И вовсе не обычный: покупка обойдется сыну и родственникам в 58 миллионов рублей. Предприимчивый наследник утверждает, что не мог не сделать этого, потому что у папы должна быть возможность жить в комфортных условиях.
Шикарный особняк находится в Красногорске, в селе Петрово-Дальнее. Чтобы доехать оттуда до центра города потребуется около часа. Алибасов рассказал, что сейчас в доме уже активно идет ремонт, а дизайн будет выполнен в любимом стиле звезды – скандинавском. "Скидку не дали", – пожаловался Бари-младший, но зато ему предоставили рассрочку.
В новом загородном доме для Бари Алибасова будет все: от новомодной сауны, чтобы иметь возможность прогревать тело, до солевой комнаты и целого кабинета со специальными тренажерами для памяти. "Если папа захочет остаться в Калининграде, то у меня в наследстве появится отличная инвестиция", – завершил публикацию наследник музыканта.
Напомним, сейчас Бари Каримович проживает в апартаментах сына и восстанавливается после перенесенной операции. Врачи диагностировали артисту серьезные проблемы с памятью, но его состояние сейчас относительно стабильно. За ним ухаживает экс-супруга Елена Уронич.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Подскажите что мне делать?
Отбеливающие пасты
На курорты со справкой
Сила воли
Хочу стать дьяволом