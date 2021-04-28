Принц Гарри наплевал на день рождения бабушки и памятник матери из-за Меган Маркл

Принц Гарри прилетал в Лондон только на похороны своего деда, принца Филиппа. День рождения овдовевшей королевы Елизаветы II он пропустил, мотивируя это тем, что жена на сносях. За такое поведение герцога Сассекского постоянно критикуют и называют подкаблучником, ведь он постоянно идет на поводу у своей жены, Меган Маркл.
Но и на этом выходки семейки Гарри не закончились. Как стало известно благодаря приближенной ко двору Рассел Майерс, принц может проигнорировать и открытие памятника своей покойной матери, принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 60 лет.
Монумент должны открыть в Лондоне 1 июля. как раз в это время Меган Маркл может уже родить ребенка. Поэтому может получиться так, что мемориал будут торжественно открывать верные королевским обязанностям принц Уильям и Кейт Миддлтон, что, конечно, будет юольим позором для всей королевской семьи.
"Очевидно, он может запрыгнуть на самолет в любое время и прилететь. Я уверен, что он захочет приложить все усилия, чтобы попасть сюда", – не исключает эксперт.
Ранее "Дни.ру" писали, что Меган Маркл не явилась на похороны принца Филиппа, у которого с ней были натянутые отношения.
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